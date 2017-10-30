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Экс-депутат свердловского ЗакСо пожаловался на "дерьмовые регистраторы"Сегодня в 12:38

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В полиции.

Бывший депутат Свердловской облдумы Евгений Артюх обижен на полицию Березовского, которая больше месяца пытается раскрыть ограбление его дома. Политик жалуется на "тишину" в его деле и просит друзей и коллег оказать содействие в поисках злоумышленника, передает "Уралинформбюро".

"Злодей попал на видеокамеры. Изображение хоть и не очень, но видна фигура, тип, черты лица, возраст. Уходил он лесом, а потом на автомобиле, предположительно на Honda CRV или Hyundai IX голубого цвета. А что полиция, у которой полномочия? Ничего или нам об их действиях неизвестно. Тишина, если не считать какой-то активности в первую неделю. Но по факту мы даже не признаны потерпевшими", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, поймать преступника не помогла и местная ГИБДД, которая "видела" машину злоумышленника.

"Злодей на автомобиле по дороге встретился с патрульной машиной ГИБДД, но регистратор на полицейской машине, не считал номер. Как сказал один полицейский начальник в Березовском: "Накупили дерьмовых регистраторов за бешеные деньги, а они ничего не показывают", - заявил экс-депутат.

Артюх пояснил, что на быстрое раскрытие кражи полицейскими он "иллюзий сразу не питал", потому выложил в соцсетях фото и видео потенциального грабителя и попросил коллег или знакомых откликнуться "в личку", если они вдруг узнают злоумышленника.


Фото: Евгений Артюх, facebook.com

Стоит отметить, что дом экс-председателя региональной ячейки "Опоры России" Евгения Артюха был ограблен в конце сентября, когда политик был по делам в Москве.

Ранее по теме:
Под Екатеринбургом ограбили дом экс-депутата свердловского ЗакСо

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