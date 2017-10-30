"Все кормятся у одной лоханки".

Вслед за Ксенией Собчак о своем желании баллотироваться в президенты заявила журналист, певица и правозащитница Екатерина Гордон. Об этом она сообщила в видеоролике, размещенном на ее канале в Youtube, передает "Уралинформбюро".

"Меня зовут Катя Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я мать двух детей, журналист с многолетним стажем, я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей. Я знаю на практике, как женщины тянут на себе детей, а мужчины уходят от ответственности, и в моей позиции нет ничего мужененавистнического", - пояснила Гордон.

Журналистка отметила, что, по ее мнению, про- и антиправительственные силы "кормятся у одной и той же лоханки и пытаются заработать на нас деньги". Стоит отметить, что ранее некоторые эксперты предположили, что выдвижение другой известной блондинки Ксении Собчак на главный пост в стране согласовано с Кремлем. Экс-ведущая "Дома-2", однако, продолжает себя позиционировать кандидатом "против всех".

Примечательно, что широкую известность Екатерина Гордон приобрела в 2008 году после скандальной перепалки все с той же Ксенией Собчак в прямом эфире "Маяка". Через некоторое время Гордон была вынуждена уволиться с радиостанции.



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