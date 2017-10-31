Уверен сенатор Клинцевич.

Некие силы собирают биологический материал россиян. Об этом на заседании Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин.

"А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально", - рассказал глава государства.

Чуть позже слова российского лидера прокомментировал зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, заявление Путина прозвучало очень своевременно, передает "Уралинформбюро".

"Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость", - цитирует сенатора "Федеральное агентство новостей".

Клинцевич также отметил, что на Западе все делается крайне скрупулезно. "Если уж применять биологическое оружие, то наверняка", - пояснил он.