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На случай войны с Россией Запад собирает биологический материал россиянСегодня в 08:05

Уверен сенатор Клинцевич.

Некие силы собирают биологический материал россиян. Об этом на заседании Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин.

"А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально", - рассказал глава государства.

Чуть позже слова российского лидера прокомментировал зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, заявление Путина прозвучало очень своевременно, передает "Уралинформбюро".

"Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость", - цитирует сенатора "Федеральное агентство новостей".

Клинцевич также отметил, что на Западе все делается крайне скрупулезно. "Если уж применять биологическое оружие, то наверняка", - пояснил он.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
//////////// Сегодня в 12:05

А он это сказал для чего? Для того ,чтобы показать насколько он осведомлённый человек? Дак ему по должности положено быть осведомлённым. Но президент должен заботиться о безопасности граждан своей страны. а не просто показывать свою осведомлённость о каких-то опасностях, при этом ничего не делая, чтобы защитить граждан от опасностей. ФСБ в стране работает или нет? Пусть ФСБ и займётся этим вопросом. А то создают всякие очередные кошмарики, чтобы народ всего боялся. На каждое оружие должно создаваться противооружие, а не просто сидеть на ТВ и болтать, делая вид, какие все осведомлённые. ЁПРСТ!!!!!!!!!!!!!. Ну и как тот биоматериал собирается? Хотя бы предупредили что людям делать, чтобы их биоматериал оставили в покое. Да и что это вообще такое -биоматериал? Анализы, которые в поликлиниках сдают - тоже биоматериал? И что теперь, анализы не сдавать? Образцы ДНК? В любом ресторане или в столовке такие образцы могут взять с ложки, которой человек ел, или со стакана, из которого пил. Что теперь, в столовках и в ресторанах не питаться? Закрыть их нафиг, да? Хуже той биологической войны, которое ведёт Министерство здравоохранения России против своих граждан, придумать уже что-то сложно. Сколько людей повымирало по причине невозможности получить нормальную медицинскую помощь? Вот с этого и надо начинать, вот где самая страшная и коварная биологическая война.

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