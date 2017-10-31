Депутаты Алапаевска доверили город бывшему коммунистуСегодня в 12:41
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Мэром стал Сергей Беспалов.
В Алапаевске состоялись выборы главы города. Депутаты отдали голоса за Сергея Беспалова, который ранее состоял в партии КПРФ, однако в нынешнюю думу прошел как самовыдвиженец.
"Выборы главы состоялись, дума приняла решение избрать Беспалова главой на 5 лет. Из 18 присутствующих 17 проголосовали "за", один - воздержался", - сообщили "Уралинформбюро" в думе Алапаевска.
Там также уточнили, что Сергей Беспалов приступит к обязанностям с момента инаугурации, которая планируется на 2 ноября 2017 года.
Стоит добавить, что 19 сентября депутаты алапаевской гордумы избрали нового председателя. Им стал местный бизнесмен Сайгид Билалов, победивший на выборах 10 сентября как самовыдвиженец. Его заместитель Светлана Вострикова также прошла в гордуму как самовыдвиженец. Таким образом, алапаевская дума стала одной из немногих, где большинство депутатов – не единороссы.
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