×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Депутаты Алапаевска доверили город бывшему коммунистуСегодня в 12:41

  • Текст

Мэром стал Сергей Беспалов.

В Алапаевске состоялись выборы главы города. Депутаты отдали голоса за Сергея Беспалова, который ранее состоял в партии КПРФ, однако в нынешнюю думу прошел как самовыдвиженец.

"Выборы главы состоялись, дума приняла решение избрать Беспалова главой на 5 лет. Из 18 присутствующих 17 проголосовали "за", один - воздержался", - сообщили "Уралинформбюро" в думе Алапаевска.

Там также уточнили, что Сергей Беспалов приступит к обязанностям с момента инаугурации, которая планируется на 2 ноября 2017 года.

Стоит добавить, что 19 сентября депутаты алапаевской гордумы избрали нового председателя. Им стал местный бизнесмен Сайгид Билалов, победивший на выборах 10 сентября как самовыдвиженец. Его заместитель Светлана Вострикова также прошла в гордуму как самовыдвиженец. Таким образом, алапаевская дума стала одной из немногих, где большинство депутатов – не единороссы.

Ранее по теме:
Спикером думы Алапаевска стал бизнесмен-самовыдвиженец

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×