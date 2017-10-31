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Куйвашев назначил глав еще пяти свердловских министерств Сегодня в 13:23

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И одного департамента.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил руководителей еще пяти министерств. О принятом главой региона решении стало известно на заседании правительства, которое состоялось 31 октября, передает корреспондент "Уралинформбюро".

От приставок и.о. избавились министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, министр сельского хозяйства Дмитрий Дегтярев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр транспорта Василий Старков. Также свой пост сохранил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов.

Ранее Евгений Куйвашев по согласованию с областным Заксобранием утвердил на посту первых вице-премьеров Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, назначил вице-губернатором - министром финансов Галину Кулаченко, министром соцполитики - Андрея Злоказова. Заместителями губернатора вновь стали Александр Высокинский, Сергей Швиндт, Азат Салихов, Павел Креков и Сергей Зырянов.

В настоящее время без постоянных руководителей остаются министерства промышленности и науки, экономики и территориального развития, международных и внешнеэкономических связей, здравоохранения, культуры, энергетики и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, физической культуры и спорта, МУГИСО, а также департамент молодежной политики.

По словам губернатора, главы оставшихся ведомств будут назначены в ближайшее время.

Необходимость повторного формирования правительства Свердловской области возникла из-за победы Евгений Куйвашева на выборах губернатора. В соответствии с законодательством руководители министерств и департаментов подали в отставку после его инаугурации. Пока что в составе кабмина обновлений не произошло - утвержденные главой региона чиновники ранее занимали те же посты. Впрочем, по данным инсайдеров "Уралинформбюро", не всем ныне исполняющим обязанности министров гарантировано место в правительстве.

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