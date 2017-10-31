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Путин и Назарбаев встретятся в ЧелябинскеСегодня в 15:52

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На российско-казахстанском форуме.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретятся в Челябинске на российско-казахстанском форуме 9 ноября 2017 года. Участие глав государств в мероприятии подтвердил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"9 ноября у нас в Челябинске предстоит межрегиональный форум, в котором примут участие два президента - Нурсултан Абишевич Назарбаев и Владимир Владимирович Путин", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Карасин подчеркнул, что форуму придается особое значение, "потому что десятки наших регионов контактируют и взаимодействуют со своими казахстанскими партнерами".

XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в столице Южного Урала 9 ноября 2017 года. Мероприятие проводится ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран, передает "Уралинформбюро".

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