Куйвашев рассказал, кому в регионе станет жить хорошоСегодня в 15:46
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В ближайшую пятилетку.
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 31 октября подписал стратегию развития региона на пять лет. Документ призван повысить благосостояние свердловчан и укрепить позиций региона к 2022 году, передает "Уралинформбюро".
Программа "Пятилетка развития" была создана в соавторстве с жителями области, пожелания которых были внесены в проект.
"Для разработки этого стратегически важного документа мы объединили усилия власти, бизнеса, научного сообщества, институтов гражданского общества на инновационное развитие экономики и повышение качества жизни людей. Такой подход позволил нам "вписать" в создаваемую новую экономическую реальность каждый муниципалитет, учесть интересы крупных корпораций и холдингов, малого и среднего бизнеса, а главное – самих жителей Свердловской области", – заявил Евгений Куйвашев.
По его словам, основная задача программы – развитие человеческого капитала, потому в ближайшие годы свердловчан ждут перемены в сферах образования и здравоохранения. Особое внимание будет уделено высокотехнологичной медицине – в городах появятся "умные" поликлиники, молодых врачей ждет, в том числе и материальная поддержка от областных властей. В отдаленных муниципалитетах появятся мобильные ФАПы. Будет создана цифровая образовательная система, появятся новые школы, спортсооружения и дома культуры.
Евгений Куйвашев пообещал также улучшение качества коммунальных услуг, рост жилищного строительства и повышение доступности жилья в регионе.
"Пятилетний план развития – это не декларация или громкие лозунги. Это набор предельно конкретных и понятных проектов в различных сферах жизни, а также инструментов для их воплощения", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, для развития экономики региона планируется дальнейшее техническое и технологическое переоснащение промышленности и модернизация агропромышленного комплекса. По прогнозам, за пять лет объем валового регионального продукта вырастет почти на 40% – до 2,6 триллиона рублей.
После утверждения программы "Пятилетка развития" на 2017-2021 годы местные власти должны разработать свои аналогичные стратегии на муниципальном уровне.
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