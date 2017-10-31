Премьер пробудет в КНР два дня.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Китай. В ходе поездки он планирует встретиться с председателем КНР Cи Цзиньпином, пишут федеральные СМИ.

Также российский премьер поучаствует в межправительственных переговорах, по итогам которых стороны намереваются заключить соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики и сельского хозяйства.

Кроме того, 31 октября Дмитрий Медведев посетил редакцию портала "Жэньминьван", где поучаствовал в онлайн-конференции, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее в Китае трагически погибла 14-летняя модель из Перми. Ей стало плохо 25 октября во время показа на Шанхайской неделе моды. Спустя сутки девушка скончалась.

По предварительным данным, смерть пермячки наступила из-за септикопиемии – одной из форм заражения крови. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).