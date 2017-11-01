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Путину предложили сделать 3 сентября государственным праздником31 октября в 19:06

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Шуфутинский ни при чем.

Президенту Владимиру Путину предложили сделать 3 сентября праздничным днем. С такой инициативой выступили ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России, передает "Уралинформбюро".

Они предлагают учредить новый праздник - День победы над Японией, который должен отмечаться 3 сентября.

Автор идеи - доктор исторических наук, эксперт РАН Анатолий Кошкин. Письмо с соответствующей инициативой подписали более 90 человек и направили главе государства.

Отмечается, что памятная дата, связанная с победой над Японией, есть в Китае, Монголии, Южной Корее, КНДР и в Нидерландах. В США и Великобритании она имеет прямое название - Victory over Japan Day.

При этом авторы инициаторы подчеркивают, что предложение о новом российском празднике никак не направлено против японского народа.

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