"Вопросов больше к ней".

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских отказался выступать с отчетом о своей работе в Екатеринбургской городской думе, куда ранее его пригласил глава города Евгений Ройзман. Как сказано в "пригласительном", народного избранника зазывали в "серый дом" "в целях укрепления и развития межпарламентских связей, учитывая договоренности о поддержке связей с территориями, достигнутые в период избирательной кампании депутатов Государственной Думы".

На своей странице в Facebook Альшевских пояснил, что отказываться от отчета не намерен. "Отчет о своей работе в Госдуме я готовлю, планов много. Для своих избирателей и всех, кому интересно. Зал собираюсь арендовать в декабре, жителей округа позвать. Потому, если местные депутаты так сильно хотят поприсутствовать на мероприятии, милости прошу".

Раскритиковать депутата поспешил замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин. Там же в Facebook он написал, что знаком с перечнем наказов, которые передавались Альшевских избирателями, и теми обязательствами, которые он брал на себя как кандидат. "Поэтому мне (скорее, как жителю города, чем муниципальному служащему) тоже было бы интересно услышать о том, включение в какие федеральные программы пролоббировал депутат", - заключил екатеринбургский чиновник.

В беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" Андрей Альшевских подчеркнул, что будет отчитываться перед своими избирателями, а не перед пригласившими его чиновниками, а это – "две большие разницы".

"Надо понимать специфику работы Государственной Думы. Когда Тушин начинает говорить о наказах, значит, он не понимает и не знает эту специфику. Есть регламент, внутренние установки законодательного органа. Откуда обида? Ко мне на приемы приходит много граждан. Более 90% их обращений – это жалобы на работу горадминистрации, а точнее, на бездействие и нерешение проблем, которые есть на территории города. Понятно, что если приходят жалобы на горадминистрацию, то это полномочия местных властей. Поэтому все обращения по городской проблематике я направляю в мэрию с просьбой отреагировать и решить вопросы. Видимо, горадминистрации это не нравится, потому что она восприняла это в штыки. Подводя итог, скажу, что эта якобы отчетность не имеет ничего общего с моей деятельностью, а попытка свести счеты", - сообщил депутат.

Он также добавил, что его разочаровывает, когда городские чиновники начинают говорить про федеральные программы. "Ко мне за год не было ни одного обращения от местных властей на предмет того, что они подали заявки на участие в той или иной федеральной программе и просят помочь в принятии положительного решения. Если бы Тушин или Якоб (сити-менеджер Екатеринбурга - прим.ред.) подали заявки и продемонстрировали отчетность – это одно дело. А участвовать со словами "дайте денег" – это выглядит смешно. Без документов никто твои заявки рассматривать не будет", - подытожил Альшевских.

Стоит напомнить, что депутат Госдумы и ранее критиковал екатеринбургских чиновников за их работу. В частности, в интервью "Уралинформбюро" он осудил их бездействие, когда в марте текущего года транспортники Екатеринбурга, доведенные до "точки кипения", вышли на митинг.

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