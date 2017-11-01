Дума поддержала Батта.

Глава Тобольского района Юрий Батт сохранил свой пост. 1 ноября его кандидатура была одобрена депутатами местной думы на очередной срок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменского реготделения "Единой России".

Единственным соперником руководителя района в борьбе за должность в этот раз был начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорту администрации Анатолий Зырянов.

Юрий Батт родился в селе Байкалово Тобольского района, окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности "Агрономия". Был главой крестьянского хозяйства. С декабря 2005 года возглавлял администрацию Байкаловского сельского поселения. С 16 сентября 2010 года – глава администрации Тобольского района.