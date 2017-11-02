Навальный через суд решил вернуть себе митинги01 ноября в 20:09
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И российских избирателей.
Алексей Навальный заявил о намерении подать в суд на Владимира Путина и его администрацию. Поводом для иска станет массовый отказ властей российских городов разрешать ему встречаться с избирателями. Об этом оппозиционер заявил на своем сайте.
"Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы. Абсолютно незаконные... Нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании", - пишет Навальный.
В суде политик намерен представить "исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы".
Навальный также заявил, что его штаб будет использовать новую стратегию встреч с избирателями. Своеобразные митинги он планирует проводить "на частной земле и в частных помещениях". Оппозиционер обратился к своим сторонникам в регионах с просьбой предоставить ему "любые помещения, способные вместить больше тысячи человек", передает "Уралинформбюро".
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