И получил невнятный ответ.

И.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорю Трофимову пришлось ответить на неудобный вопрос депутата регионального ЗакСо Евгения Зяблицева. Парламентарий спросил о поликлинике №1 в Октябрьском районе Екатеринбурга, которую обещают открыть почти два года, передает "Уралинформбюро".

Речь о медучреждении зашла после доклада министра финансов Галины Кулаченко, которая отчитывалась об очередной, третьей, корректировке регионального бюджета на 2017 год. Она сообщила, что расходы на здравоохранение региона были увеличены: за счет целевых федеральных средств на 107,8 миллиона рублей, за счет областной казны – на 755,4 миллиона.

Зяблицев на это заметил, что расходы на медицину растут, а ситуация во многих учреждениях здравоохранения уральской столицы годами не меняется. "Поликлиника №1 на улице Декабристов с 2013 года ждет дополнительные средства. Еще при рассмотрении проекта бюджета на 2017 год стоял вопрос выделения 340 миллионов рублей на завершение ее строительства. Было предложено при поступлении доходов в бюджет рассмотреть возможность финансирования этой поликлиники. Доходная часть бюджета увеличена, а денег на больницу опять нет. На данный момент люди, которые к ней прикреплены, разбросаны по другим учреждениям или вынуждены пользоваться платными клиниками. Здание полупустое простаивает, и обещанного еще в 2016 году нового медоборудования в нем нет", - возмутился народный избранник.

Игорь Трофимов от прямого ответа по срокам сдачи поликлиники ушел, списав все на Москву. "Мы обращались неоднократно в Минздрав РФ о выделении дополнительных средств на окончание строительства этой поликлиники. Вопрос на сегодняшний день рассматривается, до сих пор решения нет", - заявил и.о. министра.

Такой ответ депутат Зяблицев посчитал неудовлетворительным и пообещал и дальше "долбить" по этой теме областной минздрав и пожаловаться на работу Трофимова губернатору Евгению Куйвашеву.