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Экс-кандидата на пост свердловского губернатора уволили за прогулыСегодня в 14:17

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Доверия Парфенову больше нет.

ПАО "Плюс Банк" расторгло трудовой договор с Алексеем Парфеновым, занимавшим пост управляющего директора. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе финорганизации.

Парфенова, который в 2017 году выдвигался от КПРФ на пост губернатора Свердловской области, уволили "в связи с утратой доверия акционера". Кроме того, как выяснилось, коммунист оказался злостным прогульщиком – нарушения трудовой дисциплины в "прощальном" релизе ему тоже припомнили.

Стоит отметить, что на выборах главы Среднего Урала теперь уже бывший банкир показал весьма неплохой результат. Он стал вторым после Евгения Куйвашева, выигравшего гонку "в одну калитку". За Парфенова отдали голоса больше 11% избирателей.

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