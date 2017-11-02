×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Порноактриса хочет стать президентом РФ и удовлетворить россиянСегодня в 16:47

  • Текст

Просящих о поддержке малого бизнеса.

Известная российская порноактриса Елена Беркова решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах в 2018 году. В своем Instagram кандидат выложила видео с основными тезисами своей программы, передает "Уралинформбюро".

Звезда фильмов для взрослых планирует ввести цензуру на одежду: женщин будут штрафовать за слишком короткие юбки и слишком прозрачные блузки. В школах будет введено сексуальное образование с обязательным сексуальным экзаменом.

Также Беркова планирует поддержать малый бизнес и запретить мужчинам быть инициаторами разводов. А чтобы завести детей, нужно будет получить медицинское, психологическое и юридическое разрешение.

"Обязательно планирую ввести смертную казнь за сексуальные домогательства. Надоели эти Вайнштейны", – заявила актриса, снимающаяся в ролике в одном нижнем белье.

Беркова – четвертая представительница шоу-бизнеса, заявившая о намерении стать президентом России. Ранее выдвинуть свои кандидатуры пожелали Ксения Собчак, Екатерина Гордон и Анфиса Чехова.

Ранее по теме:
Собчак повторно посетит Екатеринбург инкогнито

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»

Главные новости

Аналитика

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×