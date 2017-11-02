Просящих о поддержке малого бизнеса.

Известная российская порноактриса Елена Беркова решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах в 2018 году. В своем Instagram кандидат выложила видео с основными тезисами своей программы, передает "Уралинформбюро".

Звезда фильмов для взрослых планирует ввести цензуру на одежду: женщин будут штрафовать за слишком короткие юбки и слишком прозрачные блузки. В школах будет введено сексуальное образование с обязательным сексуальным экзаменом.

Также Беркова планирует поддержать малый бизнес и запретить мужчинам быть инициаторами разводов. А чтобы завести детей, нужно будет получить медицинское, психологическое и юридическое разрешение.

"Обязательно планирую ввести смертную казнь за сексуальные домогательства. Надоели эти Вайнштейны", – заявила актриса, снимающаяся в ролике в одном нижнем белье.

Беркова – четвертая представительница шоу-бизнеса, заявившая о намерении стать президентом России. Ранее выдвинуть свои кандидатуры пожелали Ксения Собчак, Екатерина Гордон и Анфиса Чехова.

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