"Будущее прояснилось!"

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер высмеял документооборот в парламенте. По его мнению, все устроено так, чтобы усложнить работу народным избранникам, передает "Уралинформбюро".

Вегнер остался недоволен форматом проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: документ представителям ЗакСо выдали в электронном варианте в виде "плохих фотографий", об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook.

"Свершилось долгожданное! Цели обозначились! Будущее прояснилось! Сейчас расскажу, как это выглядит. Программные документы выдаются на диске в коробочке. В pdf-формате. Представили уже? Ну, вот да, так все и есть. Текст, например, законопроекта – это ровно 555 отсканированных страниц. Ну, типа плохих фотографий. Без оглавления, возможности поиска или еще иных каких опций нет. Пояснительная записка еще 365 страниц. А, и самая большая радость – файл с примерно двумя с половиной тысячей страниц государственных целевых программ", - возмутился народный избранник (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

По его словам, в таком формате сложно быстро найти что-то интересующее. Чтобы отыскать нужную программу, свердловским законодателям придется перелопатить 2,5 тысячи страниц "мелких буковок и циферок".

"В общем, условия, чтобы неповадно было заглядывать куда не просят, созданы. Нечем если таким дуракам как я заняться – так пусть изучают", - констатировал Вегнер (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Стоит отметить, что на изучение тысяч страниц проекта главного финансового документа в виде "плохих фотографий" у парламентариев чуть меньше двух недель. Бюджет на 2018-2019 годы будет рассмотрен депутатами 14 ноября.