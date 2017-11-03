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"Хозяйка Югры" взяла в оборот олимпийскую чемпионкуСегодня в 15:31

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Слепцова назначена советником губернатора.

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова стала советником губернатора Югры Натальи Комаровой. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, спортсменка получила должность в окружном правительстве в начале ноября и уже приступила к исполнению обязанностей. Она будет курировать вопросы развития спорта в округе.

Светлана Слепцова в августе 2017 года объявила о завершении спортивной карьеры. Она призналась, что не свяжет свою жизнь с работой тренера. "Пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше. Сейчас моя жизнь кардинально изменилась, не хочется обещать на эмоциях — пока хочется отдохнуть", - цитирует спортсменку Biathlonrus.com.

Биатлонистка завоевала олимпийское золото в эстафете в Ванкувере-2010 в квартете вместе с Анной Богалий, Ольгой Медведцевой и Ольгой Зайцевой.

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