На закате спортивной карьеры Слепцова выиграла три золота на ЧМ по летнему биатлону

Слепцова назначена советником губернатора.

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова стала советником губернатора Югры Натальи Комаровой. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона, спортсменка получила должность в окружном правительстве в начале ноября и уже приступила к исполнению обязанностей. Она будет курировать вопросы развития спорта в округе.

Светлана Слепцова в августе 2017 года объявила о завершении спортивной карьеры. Она призналась, что не свяжет свою жизнь с работой тренера. "Пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше. Сейчас моя жизнь кардинально изменилась, не хочется обещать на эмоциях — пока хочется отдохнуть", - цитирует спортсменку Biathlonrus.com.

Биатлонистка завоевала олимпийское золото в эстафете в Ванкувере-2010 в квартете вместе с Анной Богалий, Ольгой Медведцевой и Ольгой Зайцевой.