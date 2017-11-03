По двумя поводам.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с новым Генеральным консулом Республики Киргизия в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым. Глава региона поздравил дипломата с его назначением на должность, а также с 15-летием со дня открытия на Урале киргизской дипломатической миссии, передает "Уралинформбюро".

Также Генконсул Киргизии и глава Среднего Урала обсудили ряд вопросов, касающиеся сотрудничества двух регионов. Как сообщили агентству в областном департаменте информационной политики, по итогам первого полугодия 2017 года товарооборот Свердловской области и Киргизии увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32 миллиона долларов США.

"Нам вместе необходимо поддержать позитивные тенденции партнерства. Мы рассчитываем на вашу поддержку в консолидации предложений киргизских компаний по прямым поставкам в Свердловскую область качественной сельскохозяйственной продукции. В то же время наши предприятия готовы принимать самое активное участие в проектах по модернизации промышленных объектов горнодобывающей отрасли, энергетической инфраструктуры Киргизии. Перспективы есть в сфере фарминдустрии и здравоохранения", – отметил губернатор.

Кроме того, Куйвашев предложил на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 подписать новое соглашение о сотрудничестве, которое будет учитывать современные реалии двусторонних отношений.

"Свердловская область – это мощный промышленный регион с высоким уровнем деловой культуры. Сегодня он имеет все возможности стать настоящим лидером среди других субъектов Российской Федерации. Готов поддержать все ваши предложения, и уверен в положительной динамике нашего взаимодействия. Россия и Киргизия сегодня укрепляют свои отношения, что крайне положительно влияет на народы двух стран", – подчеркнул Бообек Салимжанов.

Глава Свердловской области поддержал инициативу киргизской стороны о проведении в регионе ряда мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова, которое будет отмечаться в 2018 году.