Сборную России могут оставить без гимна на Олимпиаде-2018Сегодня в 08:24
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Из-за допинг-скандалов.
Олимпийскую сборную России могут допустить на Игры-2018 при условии, что национальная делегация не примет участия в церемонии открытия, а также не будет исполняться гимн страны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает New York Times. Решение МОК принято из-за серии допинг-скандалов вокруг российского спорта.
На эту новость уже последовала реакция представителя Госдумы, передает "Уралинформбюро". Глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил изданию "Р-Спорт", что информация в New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на Россию и Международный Олимпийский комитет (МОК).
"Принятие так скажем "половинчатого" решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны", - подчеркнул он.
Российский сенатор Алексей Пушков также считает, что участие российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане при таких условиях является недопустимым. "Убежден: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии", — написал он в Twitter.
Решение по допуску сборной России до Игр-2018 года должны принять на исполкоме МОК в начале декабря.
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