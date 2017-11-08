Собчак поддержит геев и раскритикует попов07 ноября в 16:00
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Чтобы набрать голоса.
Во время избирательной кампании Ксения Собчак поднимет темы, которые не принято обсуждать в обществе. К примеру, кандидат на пост президента выступит против чрезмерного влияния РПЦ и за отмену закона о запрете гей-пропаганды. Об этом рассказал член штаба телеведущей Антон Красовский, передает "Уралинформбюро".
По его словам, Собчак будет выступать "за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации", а также за установление партнерских отношений с США и восстановление контактов с Украиной.
Представитель штаба считает, что это серьезные темы, в отношении которых в обществе нет консенсуса ни среди либералов, ни среди охранителей. Четыре темы, ранее поднятые Собчак, уже обсуждаются в обществе. Среди них возвращение графы "Против всех", освобождение политзаключенных, новый референдум в Крыму и захоронение тела Ленина.
Однако эксперты считают, что с такой повесткой претендент на главный пост страны, скорее всего, потеряет голоса, а не приобретет новые.
"Поднимая его (вопрос об отмене закона о запрете гей-пропаганды, - прим.ред), можно легко заработать репутацию "защитника геев", а это в такой нетолерантной стране, как Россия, для политика смерти подобно", - цитирует РБК политолога Аббаса Галлямова.
Что касается темы чрезмерного влияния РПЦ, то ее поддержат либералы, а остальные останутся равнодушны. "В сознании подавляющего большинства россиян такой проблемы нет", - пояснил эксперт.
Стоит отметить, что Ксения Собчак о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента объявила 18 октября. 27 октября она посетила Екатеринбург, где встретилась со сторонниками и напомнила, что позиционирует себя как кандидат "против всех" и не стремится занять президентское кресло.
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