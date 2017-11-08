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Глава свердловского фонда капремонта пропустил свой первый доклад в гордуме07 ноября в 17:43

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Депутаты сказали "фи".

Руководитель фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов 7 ноября 2017 года пропустил заседание комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы, на котором должен был выступить в качестве основного докладчика.

Выяснилось, что Суханов находится в отпуске, который заканчивается только сегодня. В итоге рассмотрение доклада о реализации в Екатеринбурге программы капремонта перенесли на следующее заседание, передает "Уралинформбюро".

"Прогул" директора регоператора вызвал негодование депутатов. После короткого обсуждения они приняли решение написать в фонд возмущенное письмо в связи с неявкой Суханова.

Станислав Суханов был назначен руководителем областного фонда капремонта в марте 2017 года. До этого он 8 лет возглавлял Сухой Лог. В 2014 году градоначальнику пришлось расхлебывать последствия крупной аварии на трубопроводе, из-за которой порядка 30 000 человек на несколько недель остались без воды.

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