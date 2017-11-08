Сысерть обретет мини-ГЭС.

Комитет Заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности не против подарить Сысертскому городскому округу мини-ГЭС на Верхне-Сысертском гидроузле. Об этом депутаты заявили 7 ноября на очередном заседании комитета, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам имущественной сделки, объект стоимостью 43,57 миллиона рублей правительство региона предлагает передать муниципалитету безвозмездно.

По словам главы города Дмитрия Нисковских, мини-ГЭС может быть использована как резервный источник электроснабжения на территории города.

Стоит отметить, что Нисковских вступил в должность мэра "уральской рублевки" 14 сентября, ранее она занимал пост министра инвестиций и развития Среднего Урала.