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Свердловские депутаты согласились сделать экс-министру подарок на 43 миллиона07 ноября в 17:59

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Сысерть обретет мини-ГЭС.

Комитет Заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности не против подарить Сысертскому городскому округу мини-ГЭС на Верхне-Сысертском гидроузле. Об этом депутаты заявили 7 ноября на очередном заседании комитета, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам имущественной сделки, объект стоимостью 43,57 миллиона рублей правительство региона предлагает передать муниципалитету безвозмездно.

По словам главы города Дмитрия Нисковских, мини-ГЭС может быть использована как резервный источник электроснабжения на территории города.

Стоит отметить, что Нисковских вступил в должность мэра "уральской рублевки" 14 сентября, ранее она занимал пост министра инвестиций и развития Среднего Урала.

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