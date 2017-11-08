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Командующим ЦВО станет генерал-танкист ЛапинСегодня в 10:51

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Воевавший в Сирии.

В руководстве Центрального военного округа грядут кадровые перестановки. В настоящее время им руководит генерал-полковник Владимир Зарудницкий. На следующей неделе, по данным собственных источников "Уралинформбюро", его сменит генерал-лейтенант Александр Лапин.

Владимир Зарудницкий возглавил ЦВО в 2014 году, когда на повышение ушел его предшественник генерал-полковник Николай Богдановский. До этого нынешний командующий округом был начальником главного оперативного управления.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Служил на Северном флоте и в Северо-Кавказском военном округе. С апреля 2012 года командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией (Западный военный округ), в 2014 году был назначен начальником штаба-первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а в 2017-м возглавлял штаб группировки войск ВС РФ в Сирии.

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