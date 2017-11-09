Долларов.

4,6 миллиарда долларов США может выделить европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия "российской агрессии". Эта сумма содержится в проекте оборонного бюджета Штатов на 2018 финансовый год, сообщают федеральный СМИ.

В частности, в следующем году американские власти могут выделить 350 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине. Отмечается, что деньги могут быть предоставлены в рамках "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности". Кроме того, в документе значатся 100 миллионов долларов для отражения "российской агрессии" прибалтийских стран.

После того, как документ одобрит палата представителей и сенат конгресса, он будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, передает "Уралинформбюро".