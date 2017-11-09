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Коммерсанты и ученые: определились претенденты на посты свердловских министровСегодня в 11:52

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В списке 38 человек.

На должности глав минэкономики и мининвестиций Свердловской области претендуют 38 человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

Большинству из соискателей – от 30 до 45 лет. Свыше половины указали, что имеют опыт управленческой работы от 10 лет и больше. Каждый второй кандидат имеет высшее экономическое, юридическое образование, либо образование в области государственной и муниципальной службы. Четверо заявили о наличии ученой степени или ученого звания.

В качестве последнего места работы 24 соискателя указали коммерческую организацию, шестеро – государственные, либо муниципальные, в том числе, представительные органы власти.

Возглавить министерство экономики желают 11 человек, министерство инвестиций – 25, двое готовы занять любой из постов.

Конкурс на замещение министерских постов ранее объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Указ был подписан в рамках реализации соответствующего поручения президента России Владимира Путина.

"Президент нацелил нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды. Стоит отметить, что у нас есть хороший кадровый резерв, в который входят, в том числе, и заместители министров. При этом конкурс, уверен, позволит пополнить эту "обойму" новыми людьми – профессиональными, инициативными", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

По решению главы региона, кандидатуры на должности глав министерств поможет оценить экспертная комиссия с участием представителей научных, образовательных организаций, отраслевых союзов. 10 ноября кандидатов ждет тестирование, а 15 ноября – презентация и защита концепций стратегии развития области в инвестиционной и экономической сферах.

Стоит напомнить, что последним полноправным министром экономики Среднего Урала был Дмитрий Ноженко, ныне возглавляющий Ленинский район Екатеринбурга, а министром инвестиций – Дмитрий Нисковских, в сентябре 2017 года ставший мэром Сысерти.

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