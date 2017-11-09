В Челябинске.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 ноября 2017 года принимает участие в работе XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

Планируется, что глава Среднего Урала примет участие в пленарном заседании с участием глав государств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, а также проведет переговоры с казахстанскими партнерами.

К участию в работе форума заявились порядка 30 организаций и учебных заведений Свердловской области. Среди них - ведущие вузы региона, Ельцин-Центр, Уральский научно-исследовательский технологический институт, "Русская медная компания", Уральский оптико-механический завод, Уралгрит, Кейтеринбург, НПП "Уралпромтехцентр", Верхнетуринский машиностроительный завод и другие.

Стоит отметить, что Свердловская область является постоянным участником межрегиональных форумов России и Казахстана с 2008 года. В 2013 году Екатеринбург стал местом проведения юбилейного Х российско-казахстанского форума.

Казахстан - один из ведущих торговых партнеров Среднего Урала. У региона заключены соглашения о сотрудничестве с акиматами Астаны, Карагандинской и Костанайской областей. По словам и.о. министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева, это объясняется наличием общего рынка в рамках Евразийского экономического союза, высоким потенциалом сторон и системными контактами на уровне власти и бизнеса.

"Очень важно, что у России и Казахстана существует полное взаимопонимание на всех уровнях. У бизнеса есть возможность работать в рамках единого экономического пространства. Считаю, что сегодня у нас созданы благоприятные условия не только для наращивания объемов взаимной торговли, но и для взаимного инвестирования, трансфера технологий и развития совместных инновационных производств", - уточнил Соболев.