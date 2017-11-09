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Владимир Якушев отправился на Форум межрегионального сотрудничества России и КазахстанаСегодня в 14:05

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В Челябинск.

9 ноября в Челябинске проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, посвященный развитию человеческого капитала. В мероприятии принимают участие главы государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, а также руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда регионов обеих стран.

В состав делегации Тюменской области во главе с губернатором Владимиром Якушевым вошли директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев и председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

В форуме ректоров вузов России и Казахстана участвовали директор тюменского департамента образования и науки Алексей Райдер, ректор ТюмГУ Валерий Фальков и и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, Казахстан - один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области.

Активно развиваются и гуманитарные связи. В тюменских вузах обучается 1 964 студента из РК. В Тюменском госуниверситете в апреле 2017 открыта программа двойных дипломов. Она будет осуществляться совместно с Евразийским национальным университетом (ЕНУ) имени Л.Н. Гумилева - одним из ведущих вузов Казахстана. Выпускники получат сразу два диплома магистра юриспруденции: российский и казахстанский.

На форуме планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, главы государств поставят подписи под Совместным заявлением по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

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