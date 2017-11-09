В свердловском Заксобрании определился самый скромный комитетСегодня в 15:20
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Без "аппетита" к бюджету.
Комитеты Заксобрания Свердловской области завершили рассмотрение проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 9 ноября последний документ изучил комитет по бюджету, финансам и налогам, передает "Уралинформбюро".
"Проект бюджета рассмотрели все комитеты без исключения. Сумма дополнительных испрашиваемых ими средств – 4,5 миллиарда рублей. И это предмет очень серьезного разговора, причем, есть отдельные комитеты, у которых заявка составляет 1,7-1,8 миллиарда рублей, и с этим надо очень серьезно работать", - заявил председатель комитета по бюджету Владимир Терешков.
Финансовый документ региона на следующий год депутатами рассмотрен не самым тщательным образом. По словам Терешкова, "большие вопросы" будут отложены на период согласительных процедур, где по ним состоится "более предметный разговор" с представителями отраслевых министерств.
Кроме того, он назвал самый скромный комитет ЗакСо. После рассмотрения проекта бюджета ни одной лишней копейки в документ не внес комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности, возглавляемый Владимиром Никитиным.
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