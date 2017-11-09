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До встречи Путина и Трампа осталось меньше сутокСегодня в 16:42

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Из Челябинска глава РФ отправится во Вьетнам.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал дату встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет 10 ноября, но точное ее время пока на согласовании, передает "Уралинформбюро".

"Сейчас, в настоящий момент согласовывается время встречи, это будет 10 числа", - цитирует Ушакова агентство ТАСС.

Лидеры РФ и США в ближайшую пятницу будут общаться во Вьетнаме в ходе саммита АТЭС. В планах обсуждение ситуации в Сирии и на Корейском полуострове. Также главы государств затронут тему двусторонних отношений, которые "находятся в провале, в кризисном положении".

Первая официальная встреча президента РФ с его американским коллегой состоялась на июльском саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался более 2 часов, хотя по протоколу он был рассчитан примерно на 30 минут.

Стоит отметить, что 9 ноября Владимир Путин работает в Челябинске, где проходит российско-казахстанский форум межрегионального сотрудничества. Участие в нем также принимает и глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

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