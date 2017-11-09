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Экс-спикер думы Путинграда отказался от кресла мэра Горноуральского ГОСегодня в 17:44

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Маслов нашел другую работу.

Из борьбы за пост главы Горноуральского городского округа выбыл экс-спикер думы Нижнего Тагила Александр Маслов. Он нашел другое место работы. Об этом политик 9 ноября сообщил "Уралинформбюро".

Куда он уходит, Маслов, однако, не уточнил. Также он отказался рассказать, связано ли новое место с политикой или же он решил сменить сферу деятельности.

В конкурсе на должность руководителя Горноуральского городского округа остались трое: действующий глава Николай Кулиш, депутат местной думы Дмитрий Летников и начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Егор Копысов. Все они уже подали соответствующие документы.

Стоит отметить, что в 2015 году Горноуральский городской округ отказался от прямых выборов градоначальника, перейдя на конкурсную систему определения руководителя. Претендентам на мэрский пост нужно пройти 2 отборочных этапа. Сначала члены конкурсной комиссии определят соответствие кандидатов требованиям, предъявляемым к главе округа. Прошедшие этот этап презентуют местной думе свои программы развития территории. Окончательный выбор сделают депутаты.

Прием документов для участия в конкурсе на должность градоначальника Горноуральского ГО завершится 10 ноября.

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