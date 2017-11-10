Куйвашев рассчитывает на поддержку Казахстана в борьбе за ЭКСПОСегодня в 10:37
- Текст
- Комментарии (1)
После выставки в Астане.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил опыт Казахстана в организации ЭКСПО-2017 и выразил надежду на поддержку государства-соседа в продвижении заявки Екатеринбурга на право принимать всемирную выставку в 2025 году.
"Мы рассчитываем, что наши казахстанские партнеры поддержат нас в гонке за право проведения выставки ЭКСПО-2025. Астана с успехом провела специализированную выставку. И мы внимательно смотрели, как они готовились, и были на самой выставке", – сказал глава региона.
Заявление Куйвашев сделал 9 ноября на полях XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Челябинске, сообщили "Уралинформбюро" в свердловском департаменте информполитики.
Также лидер Среднего Урала подчеркнул, что Казахстан занял первое место среди всех торгово-экономических партнеров Свердловской области по итогам первого полугодия 2017 года. Товарооборот региона с республикой увеличился по сравнению с первой половиной 2016 года на 50% – до 612 миллионов долларов, и к настоящему моменту, по словам губернатора, приближается к отметке в миллиард долларов. В первой половине 2017 года рост объема экспорта составил 36%.
Свердловская область поставляет в Казахстан в основном металлургическую и машиностроительную продукцию."Республика Казахстан – давний и надежный партнер Свердловской области. Год от года растет наш товарооборот. Мы рассчитываем на успешное развитие всех наших совместных проектов. Так, нам удалось выстроить неплохие отношения с Костанайской областью: ежегодно мы утверждаем план совместных мероприятий и его реализуем", – подчеркнул глава региона.
Отмечается также, что сегодня у Среднего Урала и Казахстана налажены прочные гуманитарные связи в сферах образования, науки и культуры. Во многом развитию двусторонних отношений способствует наличие прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Астаной.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
А жителям Екатеринбурга этот ЭКСПО нахрен не нужен. Мы и так платим высокие тарифы ЖКХ из-за ЧМ. И потом будем платить ещё больше, да? Хватит издеваться над жителями города. Сделали типа реконструкцию центральной площадь к ЧМ. И не стыдно им? Вбахали огромные деньги и изуродовали нормальную площадь. Ах да, велосипедные дорожки сделали около Московской, фу-ты-ну-ты. И они так сильно нужны были городу? А про нищих пенсионеров как-то забыли, а им, т.е. нам, пенсионерам, приходится больше половины пенсии отдавать за ЖКХ, а как на 4 тысячи остатка прожить?ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 12:20
По обновленному участку Московской в Екатеринбурге пустят общественный транспорт
В 2018 году.Сегодня в 12:08
Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро
Осталось заполучить ЭКСПО.Сегодня в 12:05
Как звезды сядут
От тюрьмы не зареклись.Сегодня в 12:01
Автомобилистов Нижнего Тагила не пустят в центр из-за бандитских разборок
До вечера 14 ноября.Сегодня в 11:34
Борис Акунин ждет совета читателей
По сюжету новой книги.Сегодня в 11:30
Казахстанский бизнес позвали в агроиндустриальный парк в Ишиме
Строить зернохранилище.Сегодня в 11:30
В Приамурье загорелся вагон с зэками
Из-за пала сухой травы.Сегодня в 11:29
США готовятся к космическим войнам
На внеземные войска потратят больше денег.Сегодня в 11:27
В России выросли штрафы для водителей
Поправки в ПДД вступили в силу.Сегодня в 11:25
На трассе под Первоуральском погибли три человека
Столкнулись грузовик и фургон.Сегодня в 11:19
После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан
От нарушения требований безопасности.Сегодня в 10:57
Житель Ачита пытался вернуть доверие работодателя гвоздодером
Не вышло.Сегодня в 10:55
Депутаты избавят россиян от трат на установку счетчиков
Если "протолкнут" законопроект.Сегодня в 10:37
Куйвашев рассчитывает на поддержку Казахстана в борьбе за ЭКСПО
После выставки в Астане.Сегодня в 10:29
Челябинский школьник разбился насмерть о козырек подъезда
Упав с 7 этажа.
Главные новости
- Сегодня в 12:08Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро
- Сегодня в 12:05Как звезды сядут
- Сегодня в 10:55Депутаты избавят россиян от трат на установку счетчиков
- Сегодня в 09:23ФАС оставила тарифы на проезд в плацкарте без изменений
- Сегодня в 01:07Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
Аналитика
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?