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Куйвашев рассчитывает на поддержку Казахстана в борьбе за ЭКСПОСегодня в 10:37

После выставки в Астане.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил опыт Казахстана в организации ЭКСПО-2017 и выразил надежду на поддержку государства-соседа в продвижении заявки Екатеринбурга на право принимать всемирную выставку в 2025 году.

"Мы рассчитываем, что наши казахстанские партнеры поддержат нас в гонке за право проведения выставки ЭКСПО-2025. Астана с успехом провела специализированную выставку. И мы внимательно смотрели, как они готовились, и были на самой выставке", – сказал глава региона.

Заявление Куйвашев сделал 9 ноября на полях XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Челябинске, сообщили "Уралинформбюро" в свердловском департаменте информполитики.

Также лидер Среднего Урала подчеркнул, что Казахстан занял первое место среди всех торгово-экономических партнеров Свердловской области по итогам первого полугодия 2017 года. Товарооборот региона с республикой увеличился по сравнению с первой половиной 2016 года на 50% – до 612 миллионов долларов, и к настоящему моменту, по словам губернатора, приближается к отметке в миллиард долларов. В первой половине 2017 года рост объема экспорта составил 36%.

Свердловская область поставляет в Казахстан в основном металлургическую и машиностроительную продукцию."Республика Казахстан – давний и надежный партнер Свердловской области. Год от года растет наш товарооборот. Мы рассчитываем на успешное развитие всех наших совместных проектов. Так, нам удалось выстроить неплохие отношения с Костанайской областью: ежегодно мы утверждаем план совместных мероприятий и его реализуем", – подчеркнул глава региона.

Отмечается также, что сегодня у Среднего Урала и Казахстана налажены прочные гуманитарные связи в сферах образования, науки и культуры. Во многом развитию двусторонних отношений способствует наличие прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Астаной.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ГОРОД В БЕДЕ! Сегодня в 11:35

А жителям Екатеринбурга этот ЭКСПО нахрен не нужен. Мы и так платим высокие тарифы ЖКХ из-за ЧМ. И потом будем платить ещё больше, да? Хватит издеваться над жителями города. Сделали типа реконструкцию центральной площадь к ЧМ. И не стыдно им? Вбахали огромные деньги и изуродовали нормальную площадь. Ах да, велосипедные дорожки сделали около Московской, фу-ты-ну-ты. И они так сильно нужны были городу? А про нищих пенсионеров как-то забыли, а им, т.е. нам, пенсионерам, приходится больше половины пенсии отдавать за ЖКХ, а как на 4 тысячи остатка прожить?

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