После выставки в Астане.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил опыт Казахстана в организации ЭКСПО-2017 и выразил надежду на поддержку государства-соседа в продвижении заявки Екатеринбурга на право принимать всемирную выставку в 2025 году.

"Мы рассчитываем, что наши казахстанские партнеры поддержат нас в гонке за право проведения выставки ЭКСПО-2025. Астана с успехом провела специализированную выставку. И мы внимательно смотрели, как они готовились, и были на самой выставке", – сказал глава региона.

Заявление Куйвашев сделал 9 ноября на полях XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Челябинске, сообщили "Уралинформбюро" в свердловском департаменте информполитики.

Также лидер Среднего Урала подчеркнул, что Казахстан занял первое место среди всех торгово-экономических партнеров Свердловской области по итогам первого полугодия 2017 года. Товарооборот региона с республикой увеличился по сравнению с первой половиной 2016 года на 50% – до 612 миллионов долларов, и к настоящему моменту, по словам губернатора, приближается к отметке в миллиард долларов. В первой половине 2017 года рост объема экспорта составил 36%.

Свердловская область поставляет в Казахстан в основном металлургическую и машиностроительную продукцию."Республика Казахстан – давний и надежный партнер Свердловской области. Год от года растет наш товарооборот. Мы рассчитываем на успешное развитие всех наших совместных проектов. Так, нам удалось выстроить неплохие отношения с Костанайской областью: ежегодно мы утверждаем план совместных мероприятий и его реализуем", – подчеркнул глава региона.

Отмечается также, что сегодня у Среднего Урала и Казахстана налажены прочные гуманитарные связи в сферах образования, науки и культуры. Во многом развитию двусторонних отношений способствует наличие прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Астаной.