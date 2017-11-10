Конституционный суд РФ не разрешил депутатам митинговатьСегодня в 15:18
- Текст
Без одобрения властей и полиции.
Конституционный суд РФ не стал снимать ограничения на встречи народных избранников с электоратом, введенные ранее. Соответствующие поправки в закон не выходят за рамки Конституции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе судебной инстанции.
В КС РФ отмечают, что институт встреч депутата с избирателями очень важен. Однако оговариваются: "законодатель вправе определить порядок их проведения, в том числе с привлечением законодательства о публичных мероприятиях".
Депутатам не придется заранее согласовывать с властями беседы с россиянами в помещениях, специально отведенных местах и во дворах жилых домов, так как при этом безопасности собравшихся практически ничего не угрожает. Согласно решению суда, подобные помещения должны быть в каждом поселении. При "перерастании" дворовой встречи в митинг, необходимо действовать в рамках закона о проведении публичных мероприятий.
При этом, если депутат решит провести митинг, власти не могут отказать без веских доводов или предложения альтернативного варианта.
Допускается и незапланированное, стихийное общение народных избранников с населением. "Но такая встреча должна быть прекращена, если возникает угроза безопасности граждан, нормальному функционированию инфраструктурных объектов или иная подобная угроза", - подчеркивают в суде.
Поводом для разбирательств стал запрос парламентариев КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. С 18 июня вступил в силу закон, согласно которому без предварительного уведомления можно провести встречу только в помещении или на внутридворовой территории. Митинги, шествия, народные сходы и прочее теперь нужно согласовывать с чиновниками и полицией. По мнению депутатов, новый закон нарушает конституционное право граждан на общение с народными избранниками.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:50
ВСМПО-Ависма поделится наработками в Москве
В ходе международной выставки.Сегодня в 16:34
Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
Поездом.Сегодня в 16:31
В свердловских лесах закопают 30 миллионов
Саженцев.Сегодня в 16:21
Отсутствие отопления сократило работу почты в Белоярке
На несколько часов.Сегодня в 16:00
В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
В срок.Сегодня в 15:54
Свердловские города получат сотни миллионов рублей
На развитие концессий в ЖКХ.Сегодня в 15:46
Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
Почему плачет Россия?Сегодня в 15:18
Конституционный суд РФ не разрешил депутатам митинговать
Без одобрения властей и полиции.Сегодня в 15:14
В Екатеринбурге перестанут кормить украинских школьников
За счет бюджета.Сегодня в 15:06
Екатеринбургских школьников сдают на руки родителям из-за педофилов
Разгуливающих по городу.Сегодня в 13:57
Военный следователь протащил инспектора ГИБДД по асфальту
Проводится проверка.Сегодня в 13:51
Студенты просят у Медведева защиты от мундиаля
ЧМ-2018 грозит выселением.Сегодня в 13:27
Руководство свердловской колонии несколько раз поощрило зэка ни за что
Мужчина готовился к УДО.Сегодня в 13:15
Пермяк пытался чинить утечку газа болгаркой
Из-за взрыва обрушилась стена.Сегодня в 13:07
Долги свердловчан за электричество перевалили за миллиард
Про квитанции забыли 900 тысяч человек.
Главные новости
- Сегодня в 16:34Пострадавшие в ДТП под Ярославлем екатеринбургские школьники едут домой
- Сегодня в 16:00В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева
- Сегодня в 15:46Михаил Задорнов: вы рано смеетесь!
- Сегодня в 13:51Студенты просят у Медведева защиты от мундиаля
- Сегодня в 12:08Вице-мэр Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро
Аналитика
Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода
На форуме Россия - Казахстан.
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?