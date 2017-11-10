Без одобрения властей и полиции.

Конституционный суд РФ не стал снимать ограничения на встречи народных избранников с электоратом, введенные ранее. Соответствующие поправки в закон не выходят за рамки Конституции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе судебной инстанции.

В КС РФ отмечают, что институт встреч депутата с избирателями очень важен. Однако оговариваются: "законодатель вправе определить порядок их проведения, в том числе с привлечением законодательства о публичных мероприятиях".

Депутатам не придется заранее согласовывать с властями беседы с россиянами в помещениях, специально отведенных местах и во дворах жилых домов, так как при этом безопасности собравшихся практически ничего не угрожает. Согласно решению суда, подобные помещения должны быть в каждом поселении. При "перерастании" дворовой встречи в митинг, необходимо действовать в рамках закона о проведении публичных мероприятий.

При этом, если депутат решит провести митинг, власти не могут отказать без веских доводов или предложения альтернативного варианта.

Допускается и незапланированное, стихийное общение народных избранников с населением. "Но такая встреча должна быть прекращена, если возникает угроза безопасности граждан, нормальному функционированию инфраструктурных объектов или иная подобная угроза", - подчеркивают в суде.

Поводом для разбирательств стал запрос парламентариев КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. С 18 июня вступил в силу закон, согласно которому без предварительного уведомления можно провести встречу только в помещении или на внутридворовой территории. Митинги, шествия, народные сходы и прочее теперь нужно согласовывать с чиновниками и полицией. По мнению депутатов, новый закон нарушает конституционное право граждан на общение с народными избранниками.