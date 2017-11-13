Его перенесут.

Ежегодного президентского послания Федеральному собранию в декабре этого года может не быть. Кремль обсуждает вопрос его переноса на 2018 год. Об этом, ссылаясь на источники близкие к администрации главы государства, сообщает РБК.

Два собеседника издания рассказали, что вероятность переноса очень высока. Предполагается, что Владимир Путин выступит с посланием в феврале 2018 года, в канун президентских выборов.

Издание напоминает, что первый президент России Борис Ельцин выступал с посланиями с 1994 года в феврале или марте. Путин с первой подобной речью выступил в июле 2000 года, а потом давал ее в апреле или мае.

Дмитрий Медведев за время пребывания на президентском посту выступал с посланиями в ноябре, а с последним — 22 декабря 2011 года. Путин после избрания на новый срок продолжил обращаться к Федеральному собранию в декабре.



Если в этот раз послание будет перенесено, то это будет первым случаем, когда программный документ не был озвучен в течение года.

Норма о президентском обращении к Федеральному собранию прописана в четвертой главе Конституции России. В ней говорится, что глава государства "обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

По словам политологов, уточнение "ежегодно" не обязывает президента выступать с посланием строго раз в год.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков перенос речи президента на следующий год не подтвердил, но и не опроверг, передает "Уралинформбюро".