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Сын Чингиза Айтматова готов поддержать Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО-2025Сегодня в 11:43

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Вместе со всей Киргизией.

Президент международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, сын известного киргизского и русского писателя Аскар Айтматов заявил о готовности общественных организаций Киргизской Республики поддержать заявку на организацию ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, об этом Айтматов написал в официальном письме на имя главы региона Евгения Куйвашева.

"Убежден, что в Екатеринбурге есть все условия для проведения такого рода авторитетного мероприятия и готов оказать посильное содействие совместно с другими общественными организациями нашей страны в обеспечении поддержки со стороны Киргизской Республики этой инициативы Российской Федерации", – заявил президент Иссык-Кульского форума.

Кроме того, Аскар Айтматов обсудил с и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Андреем Соболевым перспективы культурного сотрудничества Свердловской области и Киргизии. В частности, речь шла об участии региона в организации 90-летнего юбилея знаменитого писателя, который состоится в 2018 году.

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