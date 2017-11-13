Несмотря на рекомендации.

Председатель Уральского окружного военного суда Константин Егоров написал заявление об отставке. Оно будет рассмотрено Высшей квалификационной коллегией судей РФ 20 ноября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Егоров возглавил окружной военный суд 7 ноября 2011 года. По истечении 6-летнего срока полномочий он решил не выдвигать свою кандидатуру на пост.

Следует отметить, что в сентябре ВККС рекомендовала Егорова на должность председателя УОВС.