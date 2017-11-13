Дата определена, но официально не подтверждается.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 14 декабря. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК.

В Кремле, однако, официально эту информацию не подтверждают. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил лишь то, что общение главы государства с представителями СМИ "по традиции будет в декабре", передает "Уралинформбюро".

Владимир Путин проводит ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Исключением стали 4 года, когда страной руководил Дмитрий Медведев. Перед этим в 2008 году состоялась самая длительная пресс-конференция – за 4 часа 40 минут Путин ответил на вопросы 80 журналистов. Самой короткой по времени была первая пресс-конференция – в 2001 году она длилась 1 час 35 минут.

Стоит отметить, что, по данным РБК, в Кремле в настоящее время задумались о переносе сроков послания президента Федеральному собранию с декабря 2017-го на февраль 2018 года.