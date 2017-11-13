Там он презентует заявку.

Известный телеведущий Владимир Познер отправится в Париж для содействия Екатеринбургу в проведении международной выставки ЭКСПО-2025. По данным СМИ, 15 ноября в столице Франции он презентует заявку от уральской столицы на совещании Генассамблеи интернационального бюро выставок, передает "Уралинформбюро" .

Владимир Познер вошел в состав русской делегации, где также значатся легендарная балерина, лауреат театральной премии "Золотая маска" Ильзе Лиепа, гендиректор заявочного комитета выставки Светлана Сагайдак, министр индустрии РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Стоит отметить, что в середине августа глава региона презентовал в Астане заявку от Екатеринбурга на участие в международной выставке в 2025 году. А в конце сентября он в Париже отдал явочное досье замгенсекретарю Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу.

Уральская столица претендует на проведение ЭКСПО-2025 наряду с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Место проведения выставки озвучат в ноябре 2018 года после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок.

Заявка Екатеринбурга нашла поддержку в Парагвае, за проведение выставки в столице Урала высказался и сын известного киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова - Аскар Айтматов.

Даты проведение ЭКСПО-2025 - со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Ранее по теме:

Илзе Лиепа расскажет в Париже об ЭКСПО-планах Екатеринбурга

Куйвашев повез ЭКСПО-заявку Екатеринбурга в Париж