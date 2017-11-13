Среди "старичков".

13 ноября определилась дальнейшая судьба мандата депутата Заксобрания Свердловской области, освободившегося после после перехода Дмитрия Ионина в Государственную думу РФ.

По решению Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" вакантное кресло в парламенте Среднего Урала займет Геннадий Ушаков, работавший в предыдущем созыве. Его кандидатура была поддержана единогласно, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Д.Ионин получил место в Госдуме РФ после того, как экс-лидер свердловских эсеров Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области.

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