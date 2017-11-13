Brexit будет стоить Британии 60 миллиардов евроСегодня в 19:25
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Подсчитал Европарламент.
В Европарламенте определились с долгом Великобритании. После завершения процесса Brexit стране придется выплатить порядка 60 миллиардов евро, пишет ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.
При отказе Лондона сумму "разделят" между гражданами других стран Старого света, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.
Он также отметил, что Brexit возможен только при достижении рамочных соглашений по трем важным пунктам - обеспечение прав граждан стран ЕС в Великобритании, установление границы между Ирландией и Северной Ирландией и выплаты Евросоюзу.
Если хотя бы по одному из них договоренности не будут достигнуты, дальнейшие переговоры между Лондоном и Брюсселем станут невозможны.
А.Таяни не знает, как британцы намерены выстраивать отношения с ЕС: по примеру норвежцев или швейцарцев. Он также подчеркнул, что уверен - большинство жителей Великобритании сожалеют о выходе из Евросоюза.
Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. 51,89% проголосовавших поддержали "отречение" от ЕС. Официальный старт двухлетней процедуре был дан 29 марта 2017 года.
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