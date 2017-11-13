×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Brexit будет стоить Британии 60 миллиардов евроСегодня в 19:25

  • Текст

Подсчитал Европарламент.

В Европарламенте определились с долгом Великобритании. После завершения процесса Brexit стране придется выплатить порядка 60 миллиардов евро, пишет ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.

При отказе Лондона сумму "разделят" между гражданами других стран Старого света, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

Он также отметил, что Brexit возможен только при достижении рамочных соглашений по трем важным пунктам - обеспечение прав граждан стран ЕС в Великобритании, установление границы между Ирландией и Северной Ирландией и выплаты Евросоюзу.

Если хотя бы по одному из них договоренности не будут достигнуты, дальнейшие переговоры между Лондоном и Брюсселем станут невозможны.

А.Таяни не знает, как британцы намерены выстраивать отношения с ЕС: по примеру норвежцев или швейцарцев. Он также подчеркнул, что уверен - большинство жителей Великобритании сожалеют о выходе из Евросоюза.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. 51,89% проголосовавших поддержали "отречение" от ЕС. Официальный старт двухлетней процедуре был дан 29 марта 2017 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Закат Евросоюза»

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×