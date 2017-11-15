×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Два екатеринбургских депутата поплатятся мандатами за свои блага14 ноября в 18:22

  • Текст

Скрытые от налоговой.

Парламентарии думы Екатеринбурга на очередном заседании грозились лишить мандатов двух коллег. Депутатские кресла зашатались под Владимиром Смирновым и Михаилом Гараниным. Они "виновны" в непредоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе, передает "Уралинформбюро".

Лишить полномочий народных избранников требует прокуратура Свердловской области, обнаружившая существенные нарушения в их декларациях о доходах.

Так, Владимир Смирнов не предоставил данные о наличии в собственности нескольких квартир в уральской столице и гаража. Представитель надзорного ведомства, присутствующий на заседании, назвал это "злостными нарушениями", отметив, что уже направил материалы о досрочном прекращении полномочий его и Гаранина, у которого, к слову, "еще более жесткие нарушения".

Коллеги Смирнова, который признался, что просто забыл указать недвижимость в декларации, заявили, что не готовы лишать его полномочий. Кроме того, его просят отчитаться о доходах за 2016 год, хотя он избрался в думу только в марте 2017 года.

Решения вопроса о лишении мандатов Смирнова и Гаранина, который на заседание гордумы не явился, парламентарии отложили на более поздний срок.

Если депутаты гордумы не удовлетворят требования прокуратуры, ведомство будет вынуждено обратиться в суд.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×