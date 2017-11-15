Два екатеринбургских депутата поплатятся мандатами за свои блага14 ноября в 18:22
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Скрытые от налоговой.
Парламентарии думы Екатеринбурга на очередном заседании грозились лишить мандатов двух коллег. Депутатские кресла зашатались под Владимиром Смирновым и Михаилом Гараниным. Они "виновны" в непредоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе, передает "Уралинформбюро".
Лишить полномочий народных избранников требует прокуратура Свердловской области, обнаружившая существенные нарушения в их декларациях о доходах.
Так, Владимир Смирнов не предоставил данные о наличии в собственности нескольких квартир в уральской столице и гаража. Представитель надзорного ведомства, присутствующий на заседании, назвал это "злостными нарушениями", отметив, что уже направил материалы о досрочном прекращении полномочий его и Гаранина, у которого, к слову, "еще более жесткие нарушения".
Коллеги Смирнова, который признался, что просто забыл указать недвижимость в декларации, заявили, что не готовы лишать его полномочий. Кроме того, его просят отчитаться о доходах за 2016 год, хотя он избрался в думу только в марте 2017 года.
Решения вопроса о лишении мандатов Смирнова и Гаранина, который на заседание гордумы не явился, парламентарии отложили на более поздний срок.
Если депутаты гордумы не удовлетворят требования прокуратуры, ведомство будет вынуждено обратиться в суд.
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