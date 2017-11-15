Путин закупит оружия на 10 лет впередСегодня в 10:20
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На МиГи и "Арматы" уйдет 19 триллионов.
На следующей неделе Владимир Путин проведет несколько встреч с руководством Минобороны, кабмином и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Президент РФ намерен согласовать с ними новую госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018−2027 годы, передает "Уралинформбюро".
По данным "Коммерсанта", предварительная сумма финансирования нового проекта вооружения - 19 триллионов рублей. Деньги пойдут на сбалансированное развитие всех видов и родов войск в ближайшую десятилетку.
Главным отличием будущей госпрограммы вооружения от ее предшественницы должно стать выделение 1 триллиона рублей на строительство отдельных объектов. В Минобороны мотивируют это необходимостью "синхронизации поставок вооружений и возведения объектов под их хранение".
Кроме того, в новой ГПВ большое внимание уделят стратегическим ядерным силам: проведут закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей.
Так, в период 2018–2027 годов на вооружение будут приняты новые стратегические твердотопливные комплексы РС-26 "Рубеж" и железнодорожные "Баргузин", а также жидкостные РС-28 "Сармат".
В сфере авиации продолжатся закупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34 (все эти самолеты участвовали в сирийской кампании). Состоится первая закупка партии перспективного комплекса фронтовой авиации Су-57, 24 истребителей МиГ-35, а также будет приобретена партия стратегических ракетоносцев Ту-160М2.
В интересах воздушно-космических сил будет развернуто серийное производство зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" и комплексов "Бук-М3", беспилотных летательных аппаратов и новой системы космической оптико-электронной разведки "Раздан".
В части ВМФ программа будет рассчитана на закупку дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа "Хаски" (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов.
Сухопутные войска получат новые войсковые системы ПВО (в том числе разрабатываемые в рамках ОКР "Стандарт"), танки Т-90 и Т-14 "Армата", бронемашины пехоты "Курганец-25" и бронетранспортеры "Бумеранг". Упор будет также сделан на адаптацию вооружений для арктических территорий, в частности речь пойдет о зенитной ракетной системе С-300В4 и зенитном ракетном комплексе "Тор-М2".
Между тем, военные продолжат совершенствовать систему управления тактическим звеном, а также возьмут комплекты боевой экипировки "Ратник" в конфигурации, оптимизированной под требования ВДВ.
Со стороны Кремля на совещаниях планируется присутствие помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова и главы президентской администрации Антона Вайно. От правительства - вице-премьера Дмитрия Рогозина, главы Минфина Антона Силуанова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и других высокопоставленных чиновников.
Окончательный вариант ГПВ будет передан Владимиру Путину на подписание в декабре.
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