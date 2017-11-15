На свидетельнице по уголовному делу.

Бывший глава Кировской области, пермяк Никита Белых заключил брак с московской поэтессой Екатериной Рейферт, которая взяла фамилию мужа. Церемония прошла в следственном изоляторе, где содержится Белых, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передает "Уралинформбюро".

В СИЗО специально приехали сотрудники ЗАГСа, которые и узаконили давние отношения бывшего губернатора с поэтессой. Фотографа на торжестве не было, пользоваться телефонами не разрешили сотрудники изолятора.

Предложение руки и сердца пермяк сделал своей возлюбленной на заседании в Пресненском суде Москвы 11 октября, когда Екатерина Рейферт давала показания в качестве свидетеля по его уголовному делу.

Белых обвиняют во взяточничестве. Следствие полагает, что лично и через посредников он получил в общей сумме 600 тысяч евро за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и последующее покровительство. Его задержали в Москве в июне 2016 года.

Материал дела насчитывают 45 томов. Отметим, что в причастности к этому же делу подозревается и опозиционный политик Алексей Навальный, который в 2009 году был советником губернатора Кировской области.

Стоит отметить, что ранее Никита Белых уже был женат на Элле Белых, у пары есть трое сыновей.

Ранее по теме:

Никита Белых попал в одну упряжку с Алексеем Навальным