Перед экспертами.

Претенденты на пустующие кресла в свердловском кабмине 15 октября прошли второй этап конкурса на замещение министерских постов. Перед экспертной комиссией выступили шесть человек, двое из которых претендует на место главы министерства экономики, остальные - на должность министра инвестиций Свердловской области.

Выступления кандидатов прошло за закрытыми дверями, на презентации им отводилось по 10-15 минут, учитывая наводящие вопросы. Слушали претендентов на высокие посты представители науки, образовательных организаций и отраслевых союзов, передает "Уралинформбюро".

Повторить свою программу перед журналистами решился лишь один кандидат – замдиректора высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов, метящий в кресло министра экономики. Он уточнил, что придумать что-то новое в существующей схеме развития экономики практические невозможно.

Основной посыл его выступления заключается в идее включения в ближайшие годы Среднего Урала в тройку регионов-лидеров по социально-экономическому развитию. Что, к слову, повторяет один из тезисов губернаторской программы "Пятилетка развития". Для выполнения этой задачи, по мнению Власова, нужно "поставить региональную экономику на цифровые рельсы".

Он пошутил, что вынужден победить, и в этом ему поможет громкая фамилия. "Моя фамилия Власов, и я тут обречен на победу, но я просто однофамилец (вице-спикера свердловского парламента Владимира Власова - прим.ред.)", - пояснил кандидат в министры.

Его конкурент, директор екатеринбургского МУП "Водоканал" Александр Ковальчик, признался, что удивлен своим присутствием во втором туре, так как думал, что "провалит" первый этап – тестирование.

"Там было много сложных вопросов, на которые я, скорее всего, ответил неправильно. Некоторые из них я перечитывал по 3-4 раза. Одним из трудных было задание, где надо было указать, сколько в Свердловской области муниципалитетов. Кто-то из вас, например, это знает?", - обратился он к прессе.

Многие журналисты с ходу ответили правильно - 96, и уточнили у Ковальчика про возбужденное ранее против него уголовное дело. Главу "Водоканала" обвиняли в растрате и злоупотреблении полномочиями. Кандидат на пост министра экономики пояснил, что суд его уже оправдал, и сегодня стоит вопрос о его полной реабилитации. В связи с этим он решил покинуть екатеринбургский МУП и "сменить род деятельности".

Из четырех претендентов на пост министра инвестиций с журналистами решились пообщаться только трое, одни из них попросту сбежал.

Если верить краткому описанию кандидатами своих презентаций, все они опирались на губернаторскую программу развития региона на ближайшие пять лет.

Так, замминистра инвестиций Виктория Казакова, решившая использовать свой "накопленный опыт на благо региона", уточнила, что предложить конкурсной комиссии что-то новое она не смогла. Но решила, что нужно развивать то, что уже есть, к примеру, предоставлять больше льготных условий для инвесторов.

"Благосостояние Свердловской области – эта задача для всех и каждого. Для этого нужно объединить усилия тех, кто вращается на орбите инвестиций", - пояснила Казакова.

Ее начальник - исполняющий обязанности министра инвестиций Свердловской области Александр Породнов, желающий с помощью конкурса избавиться от приставки "и.о.", также развил в своей презентации тему инвестпривлекательности региона. В его выступлении также прослеживались тезисы из программы "Пятилетка развития", среди которых развитие транспортной сферы и доступность услуг здравоохранения.

Исключением не стал и Евгений Порывкин, отработавший в финансовой сфере 14 лет. Он также поддержал тему инвестиций в экономику Среднего Урала, предложив создать "единое инвестокно для инвесторов".

"Все члены комиссии были ко мне настроены благожелательно, ведь я рассказывал свою программы от души", - отметил кандидат.

Имена прошедших второй отборочный этап конкурса экспертная комиссия озвучит через пять дней. После кандидатов ждет собеседование с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Который, впрочем, имеет право дать креатурам экспертов поворот от ворот.

"Гипотетически губернатору могут не понравиться кандидаты, отобранные комиссией, так как это его прерогатива – назначать министров и руководителей. Но одна из задач, которую ставит губернатор, – это выявление новых людей, молодых, креативных, думающих и имеющих достаточный опыт для того, чтобы их рассматривать в качестве кадрового резерва", - пояснил возглавлявший конкурсную комиссию первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Стоит отметить, что поиск министров экономики и инвестиций глава региона Евгений Куйвашев начал 17 октября, подписав соответствующий указ о старте в области открытого конкурса.

Кресло главы министерства инвестиций и развития опустело в начале осени. Прежний руководитель ведомства Дмитрий Нисковских 14 сентября вступил в должность мэра Сысерти. Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко в марте стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга.

Между тем, в свердловской правительстве восемью министерствами руководят главы с приставкой "и.о.". Это - министерства спорта, культуры, здравоохранения, промышленности, экологии, энергетики и ЖКХ, МУГИСО и ведомство по внешнеэкономическим связям.

Ранее Евгений Куйвашев обещал сформировать кабмин до конца октября. По словам Алексея Орлова, глава региона завершит формирование правительства уже в ближайшее время. Точные сроки "зависят лишь от губернатора", уточнил вице-премьер.

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