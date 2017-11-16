Хотите подать Ройзману - сходите в "Паштет"15 ноября в 18:11
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На ужин.
В одном из екатеринбургских ресторанов 20 ноября пройдет благотворительный ужин. Все вырученные средства будут направлены в "Фонд Ройзмана". Информация об этом размещена на сайте общественной организации, передает "Уралинформбюро".
"У вас есть замечательная возможность поучаствовать в благотворительности, получить гастрономическое удовольствие и хорошо провести вечер", - говорится в объявлении.
Стоимость одного входного билета – 2 000 рублей. За эти деньги посетителей обещают накормить четырьмя авторскими блюдами, которых нет в основном меню. Среди них - паштет из утиной печени с конфитюром из баклажанов и десерт "Женский идеал" с клубничным конфитюром и сметанным кремом.
Вырученные от ужина деньги, как заявляется, будут направлены на помощь детскому хоспису - детям с редкими и неизлечимыми заболеваниями, которых курирует "Фонд Ройзмана".
По данным источников агенства, есть опасения, что средства благотворительной организации могут быть потрачены не только на помощь детям. В Екатеринбурге в 2018 году пройдут выборы главы города.
Если они по каким-то причинам станут досрочными, то их сделают всенародными, и тогда кандидатам на пост градоначальника нужны будут средства на проведение выборной кампании. Не исключено, что на пост главы Екатеринбурга будет претендовать и действующий мэр.
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