Оппонент Ельцина добрался до Путина15 ноября в 22:16
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Бабурин хочет стать президентом.
Круг желающих побороться за президентское кресло в марте 2018 года ширится. Сегодня стало известно о притязаниях на главный пост в стране экс-депутата Госдумы РФ Сергея Бабурина.
Как сообщил "Уралинформбюро" источник в политических кругах, 15 ноября 2017 года Президиум "Российского общенародного союза" поддержал идею выдвижения Бабурина на президентство. Через неделю должен состояться съезд партии, которому рекомендовано утвердить бывшего народного избранника в качестве кандидата на пост главы государства от организации.
Сергей Бабурин родился в 1959 году в Семипалатинске. Является доктором юридических наук. В 1991 году, будучи одним из народных депутатов РСФСР, выступил против ратификации Беловежского соглашения о распаде СССР и создания СНГ, в поддержку которого выступал Борис Ельцин. В 1993 году был избран в первый созыв Госдумы РФ. С 2002-го по 2012 год возглавлял Российский государственный торгово-экономический университет. Был уволен со скандалом после того, как вуз признали неэффективным и постановили объединить учреждение с Университетом имени Плеханова.
Ранее о своих притязаниях на президентский пост заявили журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, порноактриса Елена Беркова, а также лидер Монархической партии Антон Баков. Об участии в кампании Алексея Навального до этого высказался Кремль: припомнив оппозиционеру его судимость, в администрации президента предположили, что того до выборов не допустит ЦИК.
Владимир Путин, как ожидается, объявит о своем выдвижении на новый срок до декабря.
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