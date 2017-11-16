"Гражданская инициатива".

Ксения Собчак планирует выдвинуться на президентские выборы от партии "Гражданская инициатива" экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева. Телеведущая сообщила о создании предвыборной коалиции на своих страницах в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

"Я готова стать кандидатом от партии "Гражданская инициатива" при условии, что съезд подтвердит мою кандидатуру", - заявила Собчак.

Выдвижение от политической партии позволит телеведущей быть зарегистрированной в качестве кандидата в президенты всего со 100 тысячами подписей. Если бы она шла как самовыдвиженец, ей пришлось бы собрать 300 тысяч подписей.

"Мне кажется принципиально важным на этих выборах донести до избирателей, до граждан, особенно молодежи, то, что есть альтернатива нынешней политике. Мне кажется, Ксения безусловно с этой задачей справится. Нас объединяет приверженность либеральным, демократическим, я бы сказал, общечеловеческим ценностям", - сказал председатель "Гражданской инициативы", вручив Собчак партийный значок.

Стоит отметить, что ранее Андрей Нечаев выдвижение телеведущей на пост президента прокомментировал так: "Собчак симпатичная и умная девушка, но это не повод превращать выборы президента в фарс". По его словам, у Ксении нет "никаких шансов быть избранной".

Лидер партии заявил также, что не разделяет лозунг Собчак "против всех" в силу его "неконструктивности и отсутствия в нем отражения принципиальной позиции и целей кандидата".

Партия "Гражданская инициатива" была создана и зарегистрирована в 2013 году. Согласно описанию на сайте, она "создавалась на волне протестных выступлений 2011-2012 годов".

Добавим, что ранее штаб Собчак вел переговоры с возглавляющим ПАРНАС Михаилом Касьяновым. Телеведущая подтвердила свою встречу с политиком, однако о результатах переговоров ни одна из сторон не сообщила.

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