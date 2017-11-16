Выставка пройдет в Париже.

В 2018 году, в преддверии принятия решения о месте проведения ЭКСПО-2025, в Париже может состоятся выставка камнерезного и ювелирного искусства Свердловской области. Планы по ее организации обсудили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и посол России во Франции Алексей Мешков, рассказали "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.

Встреча Евгения Куйвашева и Алексея Мешкова состоялась в рамках визита российской делегации в Париж для участия в 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. Они также обсудили сотрудничество региона и Республики.

По словам губернатора Свердловской области, в 2016 году внешнеторговый оборот региона с Францией составил 215 миллионов долларов. В Екатеринбурге работает Генконсульство Французской Республики, культурно-просветительская организация "Альянс Франсез". Французские компании активно участвуют в строительстве объектов деловой инфраструктуры уральской столицы. Кроме того, развиваются связи в медицине и здравоохранении – подписано соглашение между минздравом Свердловской области и Государственной ассоциацией больниц Парижа.

Стоит отметить, что 16 ноября в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб, журналист Владимир Познер, балерина Илзе Лиепа и глава заявочного комитета Светлана Сагайдак. Во время презентации было отмечено, в частности, что екатеринбургская ЭКСПО-2025 может стать самой большой за всю историю проведения Всемирных выставок.