А оставшимся привить новые ценности.

За шесть лет в России необходимо снизить на 30% расходы бюджета на госаппарат, сократить треть чиновников, а оставшимся госслужащим привить "новые ценности". Таковы итоговые предложения по реформе государственного управления, разработанные Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

В документе просчитана необходимость снижения расходов на функционирование госаппарата с сегодняшних 2,5% до 1,74%, пишет РБК. Уровень цифровизации управленческих процессов должен повыситься с нынешних 5–10% до 50%, а доля граждан, "считающих, что они в полной или значительной мере несут ответственность за происходящее в стране", увеличиться с 11% до 40%.

Кроме того, по словам Алексея Кудрина, сокращение количества чиновников позволит снизить издержки на госуправление на 0,3% ВВП.

По подсчетам главы ЦСР, сегодня 80% чиновников занимаются текущими, а не стратегическими задачами и преимущественно не своими функциями, а сиюминутными поручениями, выходящими за рамки их обязанностей. В своих предложениях эксперты Центра говорят о необходимости снижения доли работы по текущим поручениям до 20%.

Для управления кадровой политикой ЦСР предлагает создать Федеральное кадровое агентство. Также реформа предполагает переход к смешанной модели государственной гражданской службы из трех ступеней: срочные служебные контракты, "карьерные" гражданские службы и "высший административный корпус". В результате число госслужащих должно сократиться с 148,5 до 103,6 на 10 тысяч граждан.

Отдельный блок предложений по реформе посвящен ценностям чиновников "нового типа", под которыми подразумеваются "инициативность, добросовестность и ориентация на граждан".

Стоит отметить, что Алексей Кудрин отличается предложениями непопулярных, но основанных на объективных данных реформ. Он является одним из активных лоббистов повышения пенсионного возраста. Так, в одном из последних интервью экс-министр финансов РФ заявил, что у правительства страны закончились деньги на выплату пенсий, а единственная возможность сохранить выплаты на нынешнем уровне - повысить возраст выхода на пенсию.

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