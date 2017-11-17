В преддверии ЧМ-2018.

Обеспечение безопасности на играх Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге обсуждалось на межведомственном совещании, которое провел директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал московскому гостю главную спортивную площадку мундиаля в уральской столице. На "Екатеринбург Арене" созданы все условия, чтобы игры прошли спокойно, а болельщики чувствовали себя комфортно. На днях там смонтировали экраны: два размером 9 на 18 метров в чаше и два поменьше - снаружи. Они позволят следить за ходом игр, выводить самые зрелищные эпизоды матчей и другую важную для поклонников футбола информацию.

"До начала основной программы турнира остается немногим более полугода, и сейчас мы приступили к реализации заключительного этапа подготовительных мероприятий. В столице Урала в июне пройдет четыре игры. И Росгвардия совместно с другими силовыми структурами обеспечит безопасность их проведения", – отметил Золотов.

По словам Куйвашева, комплексное обеспечение безопасности игроков, болельщиков, гостей и жителей города - один из приоритетов для правительства Среднего Урала. Сейчас активно внедряется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", который останется горожанам как наследие ЧМ-2018.

Новая система безопасности включает технические средства контроля за правопорядком. Она позволит создать единую сеть видеонаблюдения, объединит информацию о ситуации на транспортной сети региона, данные транспортных предприятий, систем навигационного контроля, которыми до конца года будет оснащен весь общественный транспорт, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала.

"Убежден, что Свердловская область обеспечит необходимый уровень безопасности в период проведения футбольного первенства. У нас выстроено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, есть четкое понимание поставленных задач и механизмов их решения", – подчеркнул губернатор.

Глава Свердловской области и директор Росгвардии вместе с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ Игорем Голлоевым посетили реконструированные корпуса 5-ого Военного клинического госпиталя на Широкой Речке и жилой дом на улице Соболева, который строители обещают сдать до конца года.

Золотов отметил, что и эти объекты помогут обеспечить безопасность предстоящего футбольного праздника. Новые мощности госпиталя позволят организовать надлежащий уровень медобеспечения создаваемой на период мундиаля группировки сил Росгвардии. А жилой дом решит квартирный вопрос 129 семей бойцов ОМОНа и СОБРа, улучшив моральный климат в служебных коллективах и мотивируя их на работу.

Кроме того, глава Росгвардии и губернатор Среднего Урала поздравили личный состав Уральского округа войск национальной гвардии с 37-й годовщиной образования, вручив ведомственные и региональные награды.