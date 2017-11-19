Куйвашев назначил руководителей пяти министерствСегодня в 10:12
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И одного департамента.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении глав еще пяти министерств. Официально решение было утверждено 17 ноября 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".
Пост министра природных ресурсов и экологии Среднего Урала получил Алексей Кузнецов, министра промышленности и науки - Сергей Пересторонин, министра физической культуры и спорта - Леонид Рапопорт, министра энергетики и ЖКХ - Николай Смирнов, министра культуры - Светлана Учайкина. Кроме того, полноправного руководителя обрел департамент молодежной политики, директором которого назначена Ольга Глацких.
В новом качестве Кузнецов, Пересторонин, Рапопорт, Смирнов, Учайкина и Глацких выйдут на работу 20 ноября. До этого они в течение двух месяцев (после инаугурации Евгения Куйвашева) руководили ведомствами на правах исполняющих обязанности.
Ранее были переназначены первые вице-губернаторы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, вице-губернаторы Александр Высокинский, Сергей Швиндт, Азат Салихов, Павел Креков и Сергей Зырянов, а также вице-губернатор - министр финансов области Галина Кулаченко, глава минсоцполитики Андрей Злоказов, министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, министр сельского хозяйства Дмитрий Дегтярев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр транспорта Василий Старков. Также свой пост сохранил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов.
Необходимость повторного формирования правительства Свердловской области возникла из-за победы Евгений Куйвашева на выборах губернатора. В соответствии с законодательством руководители министерств и департаментов подали в отставку после его инаугурации.
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